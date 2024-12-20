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20.12.2024, 14:10

Аким области запретил называть мангистаусцев «сложными» людьми

Общество 0 2 244 Наталья Вронская

На брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан акиму Мангистауской области Нурдаулету Килыбаю задали вопрос о сложном нраве местных жителей, «любящих забастовки». Глава региона резко встал на защиту земляков, рассказав, что в битве за гостеприимство мангистаусцы наверняка бы заняли первое место, сообщает lada.kz.

 

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Нурдаулет Килыбай не согласился с тем, что народ в Мангистау является воинственным и вечно недовольным.

«Съездите в Мангистау, посмотрите на гостеприимных людей этого края. Я не согласен с тем, что народ Мангистау «сложный». Народ Мангистау – это люди, которые сохранили традиции и обычаи казахов в их первозданном виде. Они настолько гостеприимны, что готовы поделиться последним, чтобы угостить гостей. Я думаю, если бы проводился чемпионат мира по гостеприимству, наши мангистауские женгешки точно заняли бы первое место. А ваши слова напоминают те самые байки, что одна ложка дегтя портит бочку меда. Прошу вас не давать оценок всему народу», - сказал аким.

Далее глава региона преподал присутствующим краткий исторический экскурс на тему «кто такие мангистаусцы».

«Кто такой житель Мангистау? Это тот,  кто оставил за собой след в истории, такие, как Кашаган и Есир. Кто такие мангистауские? Это аксакалы всего тюркского мира, такие как Абиш Кекилбаев. Это выдающиеся личности, такие как непревзойденный бегун Амин Туяков. И среди современной молодежи немало талантливых людей. Например, шахматистка Бибисара Асаубаева, которая покорила весь мир. Или наши спортсмены, такие как Бекзад Нурдаулетов и Адильбек Ниязымбетов, которые заставляли весь мир слушать наш гимн на пьедестале. Если перечислять дальше, список получится длинным. Сейчас в регионе реализуется множество программ. Наша молодежь стремится к знаниям, науке, искусству. Взгляните, сколько детей из Мангистау завоевывают первые места на мировых олимпиадах. Их портреты украшают улицы Актау. Поэтому я категорически не согласен с мнением, что мангистауский народ сложный», - возразил Нурдаулет Килыбай.

Корреспондент поправился, сообщив о том, что имел ввиду, конечно же, не всех жителей региона, а рабочих, которые регулярно объявляют о каких-то требованиях и выходят на забастовки.

«Позвольте мне ответить. По сравнению с прошлыми годами ситуация значительно изменилась в лучшую сторону. Вы, вероятно, имеете в виду последнюю забастовку в Жанаозене. На предприятии «ОзенМунайГаз» работает 10 тысяч человек, а подрядных организаций, в которых занято ещё 15 тысяч, насчитывается немало. В общем, там трудятся порядка 25 тысяч человек. На забастовку вышли около 300-400 человек. Сейчас  всё урегулировано. Между работодателем и работниками достигнута договоренность, и все вернулись к своим обязанностям. Я не отрицаю, что такие проблемы существуют, они есть. Но, я считаю, что работать в Мангистау, быть его акимом – это для меня честь и счастье. Я не вижу никаких трудностей, все здесь наши местные ребята. Я верю, всё будет хорошо, и мы движемся в этом направлении», - патриотично заключил аким.

Глава региона заверил, что в части трудовых отношений делается очень много. Так, находясь на посту директора «ОзенМунайГаз» на протяжении полутора лет, он со своей командой  разрабатывал новый трудовой договор.

«Там три профсоюза, у каждого свои требования и пожелания. Мы, я считаю, пришли к компромиссу. Лично я не присутствовал на последней забастовке, потому что прекрасно знаю, как платят на предприятии, что нет задержек, какие условия труда, и считаю, что в рамках трудового договора и в рамках отношений между рабочими и начальством эти вопросы могут решаться. Сейчас поэтапно они приходят к пониманию», - объяснил Нурдаулет Килыбай.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
motor
motor
Местных там процентов 25 с хвостиками не наберете, в основном оралманы из Туркмении, Каракалпакстан, Узбекстан и с других регионов РК
20.12.2024, 16:40
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