Нурдаулет Килыбай: Я не рекомендую учиться в Актау

Аким Мангистауской области не видит большой проблемы в том, что в регионе нет большого выбора высших учебных заведений. По мнению Нурдаулета Килыбая, получать образование в других регионах страны полезно для расширения кругозора, поиска интересных друзей.

фото ЦОК Мангистауской области

На брифинге в службе центральных коммуникаций при Президенте РК один из присутствующих журналистов спросил акима Мангистауской области, не переживает ли он за «утечку кадров», ведь в области всего 2 вуза, рассчитанных в общей сложности на 13 500 студентов. При том, что ежегодно школы региона заканчивают порядка 8 500 детей, 7 000 из которых сдают ЕНТ, что может обозначать их желание поступить в казахстанские вузы.

«Нет острой необходимости получать высшее образование именно в том регионе, где ты родился и учился в школе. Вот я сам окончил железнодорожный институт в Алматы. Я там нашел новых друзей, познакомился с ребятами со всего Казахстана. Для меня нет такого понятия - с востока ты там, с юга, запада или севера. Сейчас у меня друзья по всему Казахстану живут. Я считаю, что для ребенка лучше уехать куда-нибудь учиться, чем оставаться в родном городе: для кругозора, улучшения мышления, поиска друзей», - говорит глава региона.

Нурдаулет Килыбай не переживает, что обучение в другом регионе может «переманить» студента остаться там жить. Ведь сам он, получив высшее образование в Алматы, вернулся в родной край и работает на его благо.