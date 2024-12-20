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20.12.2024, 16:11

Нурдаулет Килыбай: Я не рекомендую учиться в Актау

Общество 0 2 948 Наталья Вронская

Аким Мангистауской области не видит большой проблемы в том, что в регионе нет большого выбора высших учебных заведений. По мнению Нурдаулета Килыбая, получать образование в других регионах страны полезно для расширения кругозора, поиска интересных друзей.

 

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

На брифинге в службе центральных коммуникаций при Президенте РК один из присутствующих журналистов спросил  акима Мангистауской области, не переживает ли он за «утечку кадров», ведь в области всего 2 вуза, рассчитанных в общей сложности на 13 500 студентов. При том, что ежегодно школы региона заканчивают порядка 8 500 детей, 7 000 из которых сдают ЕНТ, что может обозначать их желание поступить в казахстанские вузы.

«Нет острой необходимости получать высшее образование именно в том регионе, где ты родился и учился в школе. Вот я сам окончил железнодорожный институт в Алматы. Я там нашел новых друзей, познакомился с ребятами со всего Казахстана. Для меня нет такого понятия - с востока ты там, с юга, запада или севера. Сейчас у меня друзья по всему Казахстану живут. Я считаю, что для ребенка лучше уехать куда-нибудь учиться, чем оставаться в родном городе: для кругозора, улучшения мышления, поиска друзей», - говорит глава региона.

Нурдаулет Килыбай не переживает, что обучение в другом регионе может «переманить» студента остаться там жить. Ведь сам он, получив высшее образование в Алматы, вернулся в родной край и работает на его благо.

«Пускай уезжают. Я и своим детям посоветую получать высшее образование в других областях. Пусть пройдут мой путь. Я не рекомендую учиться в Актау. Университет имени Есенова очень хорошее образование дает. Просто у кого есть возможность учиться в других городах, это лучше для самого ребенка, новый город, самостоятельность», - рассказал глава региона.  

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Комментарии

4 комментарий(ев)
шаман
шаман
я смотрю что то его сильно несет по бездорожью
20.12.2024, 14:59
дорожник
дорожник
У меня дочь после выпуска из нашей актауской школы №5 отучилась в Питере, там и осталась. Аким прав, обучение в других городах расширяет кругозор и дает богатый жизненный опыт
20.12.2024, 14:57
Pluto 9701
Pluto 9701
Для начала обеспечь всех достойной работой что-бы люди могли обучать детей в других областях и городах.
20.12.2024, 13:59
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Наверное аким думает, что в нашем регионе все поголовно богатые люди. А те родители, кто 80-100 тыс тенге получает, те для него не люди.
20.12.2024, 12:53
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