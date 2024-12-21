Лев, фламинго и питон: как поживают животные из Актау в зоопарке Алматы

Зоопарк Алматы уже много лет является пристанищем для животных из Актау. В разные годы туда был отправлен львенок Симба, тигровый питон, оставленный у ветеринара приезжим зоопарком, и раненый фламинго. В преддверии новогодних праздников редакция lada.kz решила узнать, как поживают актауские найденыши.

фото предоставлено алматинским зоопарком

Руководитель отдела развития и связи с общественностью алматинского зоопарка Акжами Рахимова любезно согласилась рассказать нам о том, как чувствуют себя подкидыши из Актау. По словам сотрудников, именно от нас к ним чаще всего поступают «бесхозные» животные.

«Сегодня мы хотим рассказать о животных, попавших к нам из Актау. В первую очередь это, конечно, лев Симба. Он попал к нам в июле 2020 года примерно в возрасте 1 года. Специально для него спонсором был построен большой вольер. Сейчас Симбе уже больше 5 лет и он прекрасно себя чувствует. Ведь у него есть свой ветеринарный врач, персонал, который за ним ухаживает, каждый день он получает по 6-7 кг мяса», - рассказала Акжами Рахимова.

Буквально через год после Симбы местные общественники вновь связались с зоопарком и попросили приютить питона, оставленного в Актау приезжим зоопарком.

В коронавирусные годы он стал своеобразным «залогом» арендатору. Его оставили как доказательство того, что хозяин зоопарка по приезду в родной город оплатит долги по арендной плате. Однако время шло, а хозяин зоопарка пропал. В результате арендатор принес питона в ветиринарную клинику «Нэнси» на усыпление, поскольку устал его содержать.

Но у врача животных Анны Анотольевны Простетовой не поднялась рука усыпить абсолютно здоровую змею, и она оставила ее себе, пока питон не вырос до угрожающих размеров. Тогда специалисты алматинского зоопарка проконсультировали ветеринара, общественники помогли соорудить контейнер для перевозки, и вот уже 3 года питон Каа комфортно проживает в личных апартаментах в алматинском зоопарке.

«В октябре 2021 года к нам из Актау привезли тигрового питона, точнее питониху. Сейчас она живет в экспозиционном вольере, обеспечена уютом и теплом. По словам нашего герпетолога, ей около 10 лет», - рассказала Акжами Рахимова.

В декабре 2023 года в зоопарк прибыл ослабевший розовый фламинго, отставший от своей стаи.

«К сожалению, у него обморозились пальчики на лапках, и их частично пришлось ампутировать. Сейчас он живет в большом вольере со своими американскими собратьями – красными фламинго. Цветом оперения он довольно сильно отличается от них, хотя и получает такой же рацион: артемию, гамарус, мотыль, дафнии, рыбный фарш, яйцо, овощи богатые каротином, – перец, морковь и свеклу», - рассказал специалист.



