Судостроительный завод за 130 миллиардов тенге планируют построить в Мангистау

Реализовать проект судостроительного завода планируется в 2025-2026 годах. Стоимость проекта составит 130 миллиардов тенге. Об этом сообщает информационный портал vlast.kz .

Иллюстративное фото порта Курык в Facebook

Министр транспорта РК Марат Карабаев сегодня, 23 декабря, во время правительственного часа в мажилисе рассказал, что в Мангистауской области к 2027 году планируется построить судостроительный завод.

Важной проблемой является проблема нехватки отечественного флота. На данный момент на маршруте Курык – Алят работают только азербайджанские паромы. Уже сейчас нам необходимо, как минимум, семь судов. Для их производства турецкие компании YDA и ASFAT планируют построить специальный завод рядом с портом Курык, - заявил министр.

Стоимость проекта, согласно презентации министра, составит 130 миллиардов тенге, а потенциальными инвесторами выступают три компании: YDA, ASFAT и ERSAI. Сроки строительства указаны на 2025-2026 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкая компания планирует построить судостроительный завод в Мангистау.