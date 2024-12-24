Уникальную автобусную остановку требуют обустроить жители Актау

В редакцию lada.kz обратились жители 21 микрорайона. Они недовольны тем, как устроена одна из уникальнейших остановок города, сделанная в форме пожарной машины. Расстояние от нее до проезжей части, где останавливается общественный транспорт, примерно 10 метров. В дождливую погоду преодолеть этот участок становится проблематично. В акимате Актау отреагировали на просьбы горожан.

стоп кадр из видео

Новая автобусная остановка, говорят люди, очень радует глаз. Однако при установке почему-то не предусмотрели, каким образом граждане должны будут преодолевать "бездорожье" в случае дождливой погоды.

«Уважаемые дорожные строители, акимат, ну, куда вы смотрите? Вот она, дорога, подъезд к остановке в ужасном состоянии. Сесть в автобус невозможно. Мы своими силами засыпали песок, но это бесполезно. Постоянно грязь. ДЧС-ники следят за самой остановкой, она у нас такая одна в городе, но, почему нельзя было подвести асфальт прямо к ней, как это делается в нормальных городах?», - недоумевает житель 21 микрорайона.

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщил, что ситуация будет изменена.

«Касательно асфальта перед остановкой, то подрядной компании было дано поручение по восстановлению покрытия. В ближайшее время остановка будет приведена в порядок», - рассказали в отделе.

Также в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог напомнили, что эту необычную автобусную остановку в прошлом году установил департамент ДЧС по Мангистауской области ко Дню спасателя. Она служит украшением города и одновременно популяризирует профессию. На остановке размещена памятная информация с инструкциями по соблюдению правил безопасности в разных чрезвычайных ситуаций, и обучению действиям при ЧП.