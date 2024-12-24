Контейнеры по сбору вещей для нуждающихся появились в Актау

Руководитель благотворительного фонда «Мы люди - мы вместе» Имангазы Досмухамбетов поделился хорошей новостью. Теперь все желающие передать нуждающимся вещи могут сделать это в любое удобное время. Совместно с фондом «Elge Kyzmet» установлены специальные боксы на улице, передает lada.kz.

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Имангазы Досмухамбетов рассказал, что уникальные ящики по сбору вещей в ближайшем будущем появятся не только перед офисом фонда, но и в других точках города.

«Друзья, у нас хорошие новости. Теперь вы можете приехать и оставить одежду вечером перед нашим офисом в 32В мкр., около 12 дома, в специальном боксе, сделанном по совместному благотворительному проекту с «Elge Kyzmet». В будущем мы установим такие боксы по городу», - сказал Имангазы Досмухамбетов.

Напомним, собранные вещи фонд отдает нуждающимся семьям, которых в Актау немало.