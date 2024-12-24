В каких сёлах Мангистау нет мобильного интернета

В каждом ли населенном пункте Мангистау люди в равной степени могут пользоваться мобильным интернетом, рассказали в управлении внутренней политики региона.

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В Мангистауской области насчитывается 59 сельских населённых пунктов, из них 48 сел с численностью населения более 250 человек и 11 с населением менее 250 человек.

На сегодняшний день интернетом обеспечены 55 сёл, включая 48 с населением свыше 250 человек и 7 из 11 сёл с численностью населения менее 250 человек.

«Однако 4 удалённых населённых пункта с численностью населения менее 250 человек пока не имеют доступа к мобильному интернету: это сёла Жарма, Сазды и Баскудык Мангистауского района, а также село Аккудык Каракиянского района», - рассказали в акимате области.

Для подключения этих пунктов к интернету в рамках реализации национального проекта «Доступный интернет» запланировано строительство волоконно-оптических линий связи. В целом, согласно проекту, строительство будет выполнено в 6 сельских населённых пунктах: Жарма, Сазды, Баскудык и Тиген (Мангистауский район), Аккудык (Каракиянский район) и Ногайты (Бейнеуский район). Соответствующие предложения своевременно направлены в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

«Также в текущем году три школы, расположенные в удалённых селах региона (Аккудык и Бостан Каракиянского района, Беки Мангистауского района), до завершения строительства волокно-оптических линий были подключены к спутниковому интернету Starlink», - рассказали в акимате.

В целом до 2027 года весь Мангистау планируют обеспечить качественной сотовой связью и интернетом республиканские и областные автодороги.