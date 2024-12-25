Трагедия с самолетом: в Актау отменили зажжение новогодней елки

Администрация областного центра отменила запланированное на сегодня, 25 декабря, зажжение новогодней елки из-за крушения самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото из архива Lada.kz

Согласно плану, сегодня вечером, 25 декабря, на набережной 15 микрорайона должно было состоятся зажжение новогодней елки с участием населения. Однако из-за происшествия мероприятия было отменено.

В связи с трагическим событием, связанным с крушением самолета авиарейса Баку-Грозный, зажжение новогодней елки в Актау перенесено. Дополнительная информация будет опубликована, - сообщили в акимате.

Как пишет Nur.kz, в аэропорту Баку после авиакатастрофы разобрали новогоднюю елку.

Действия сотрудников воздушной гавани попали на видео, его опубликовал Telegram-канал Sputnik Азербайджан.

В бакинском аэропорту убирают новогоднюю елку в связи с крушением самолета, - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как работники приступили к разбору новогодней елки – они снимают игрушки и другие украшения, а после упаковывают их в коробки.