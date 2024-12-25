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25.12.2024, 16:11

Первыми на помощь пострадавшим в авиакатастрофе под Актау прибыли энергетики АО «МРЭК»

Общество 0 7 345 Лиана Рязанцева

Энергетики АО «МРЭК», работавшие на подстанции в районе Сайына Шапагатова, в 30 километрах от Актау, оказались первыми, кто пришел на помощь пассажирам после авиакатастрофы. 

Фото автора
Фото автора

Команда энергетиков случайно стала свидетелем трагедии крушения самолета, следовавшего рейсом Баку–Грозный. Как только они увидили, что самолет упал, энергетики незамедлительно направились к месту происшествия. Их оперативность и самоотверженность сыграли ключевую роль в спасении жизней.

Прибыв к месту катастрофы, работники без промедления начали извлекать людей из хвостовой части разрушенного самолета. Благодаря их быстрому реагированию удалось вытащить более 15 выживших пассажиров.

Кроме того, сотрудники АО «МРЭК» оказывали пострадавшим первую медицинскую помощь до прибытия Скорой помощи. Когда на место прибыли бригады Скорой помощи, пострадавшие были переданы врачам.

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