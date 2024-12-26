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26.12.2024, 10:21

Директор школы «Gasyr Lyceum»: вопрос выплаты заработной платы учителям решен

Общество 0 1 741 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратился директор школы «Gasyr Lyceum» Даулет Есенгелды с сообщением о том, что вопрос с выплатой заработной платы решен: все сотрудники лицея получили оплату за ноябрь.

Кадр видео
Кадр видео

Даулет Есенгелды, директор школы «Gasyr Lyceum», заявил, что проблема с выплатой заработной платы сотрудникам разрешена. По его словам, все сотрудники получили зарплату за ноябрь, а выплаты за декабрь будут произведены в установленный срок — до 31 декабря текущего года.

Мы продолжаем работать в штатном режиме. Зарплата за ноябрь выплачена всем сотрудникам, и уроки проводятся без изменений. Учителя лицея не прерывали свою деятельность, обеспечивая высокий уровень образования для наших учеников, - сказал Даулет Есенгелды.

Кроме того, руководитель подчеркнул, что в школе трудятся лучшие специалисты Казахстана, что подтверждается их достижениями и наградами республиканского уровня. Он также поделился последними успехами лицея: 21 декабря в «Gasyr Lyceum» была проведена городская олимпиада по математике, в которой приняли участие 300 школьников. Победители будут награждены дипломами и благодарственными письмами в ближайшие дни.

Учителя вместе с руководством записали видеообращение.

На январь 2025 года в лицее запланированы городские олимпиады по физике и английскому языку. Также в планах учреждения — организация республиканских, областных и городских семинаров, где учителя лицея готовы делиться своим опытом и знаниями.

Мы стараемся внести свой вклад в развитие образования города Актау. От имени школы приносим извинения перед нашими сотрудниками за доставленные неудобства. Мы ценим каждого из них, и в наших интересах обеспечить им светлое будущее, - подчеркнул директор.

Корреспондент редакции Lada.kz связалась с учителями лицея, чтобы уточнить, действительно ли был решен вопрос с заработной платой.

Да, все в порядке, все получили зарплату, завтра пообещали выдать зарплату за декабрь. Все учителя на своих местах, никого не уволили, предвзятое отношение со стороны руководства отсутствует, — сообщили они.

Напомним, учителя частной школы «Gasyr Lyceum» сообщили, что уже два месяца не получают заработную плату, а также более шести месяцев работодатель не производит отчисления в ЕНПФ на пенсионные взносы и обязательное медицинское страхование (ОСМС).

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