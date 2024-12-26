Аким Акшукура в Мангистау рассказал, как решает проблемы сельчан

Жители села Акшукур Тупкараганского района на страницах СМИ подняли вопросы, касающиеся проблем с водоснабжением, электричеством, уличным освещением, остановок общественного транспорта и бродячих собак. Глава населенного пункта рассказал о предпринимаемых мерах по каждому из пунктов, сообщает lada.kz.

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Аким села Акшукур Еркебулан Жанибек предоставил информацию по поднятым сельчанами вопросам. Так, по его словам, в селе Акшукур действительно существует проблема с водоснабжением, поэтому местный исполнительный орган совместно с профильными специалистами работает над ее решением. На сегодняшний день восемь скважин в селе Акшукур производят 300 кубометров воды в сутки. Дополнительно из опреснительного завода «AURA», расположенного в селе Сайын Шапагатов, поступает 600 кубометров воды в сутки. В настоящее время водоснабжение осуществляется путем транспортировки.

«Из-за того, что вода длительное время не поступала через внутренние водопроводные сети, после возобновления подачи возможны изменения ее цвета. В таких случаях пробы воды отправляются в лаборатории районной и областной санитарно-эпидемиологической службы для проверки ее безопасности для организма человека. По результатам проверки вода признана безопасной для здоровья», — отметил Еркебулан Жанибек.

Что касается уличного освещения, то государственным учреждением «Отдел строительства Тупкараганского района» через портал государственных закупок был объявлен конкурс на выполнение работ по установке уличного освещения протяженностью 10 километров в селе Акшукур. Также ГУ «Отдел строительства Тупкараганского района» на портале государственных закупок объявлен конкурс на выполнение работ по установке системы электроснабжения для 1241 жилого дома в селе Акшукур, включая установку восьми уличных осветительных приборов и трансформаторов. По результатам конкурса победителем признано ТОО «Айком». Согласно техническим условиям, эти работы были завершены в августе. В планах предусмотрена установка дополнительного трансформатора на улице Сарсенова. Срок выполнения — до конца года. Эти работы проводятся с целью предотвращения частых перебоев с электроснабжением.

По информации акима села Акшукур, в текущем году в сельском населенном пункте проложено 26,5 километра асфальтовых дорог. Планируется выделение бюджетных средств на асфальтирование внутрисельских дорог.

Также в Акшукуре проводятся работы по восстановлению автобусных остановок, включая их покраску, замену крыш и т. д. До конца года работы по восстановлению автобусных остановок для школьного и общественного транспорта будут завершены.

Жители Акшукура также пожаловались на рост численности бродячих собак в селе.

Как отметила исполняющая обязанности руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Ботагуль Куттымуратова, согласно законодательству РК, запрещено наносить вред (убивать, калечить) бездомным животным, не проявляющим агрессивного поведения и не представляющим угрозу для безопасности людей и общества. Предусмотрен их отлов, временное содержание в приютах, стерилизация, вакцинация, идентификация и регистрация в специальной базе, после чего они возвращаются в естественную среду, то есть на улицы населенных пунктов. Однако в настоящее время в Тупкараганском районе отсутствуют приюты (пункты временного содержания) для бездомных животных.

Тем не менее, согласно подпункту 4 пункта 1 и пункту 3 статьи 15 Закона РК «О ответственном обращении с животными», допускается умерщвление животных в случаях, если животное (животные) нападает на человека или других животных и/или представляют угрозу жизни или здоровью людей, животных, а также общественному порядку и безопасности.