С каким давлением подают воду в Актау

Наиболее актуальными вопросами для жителей областного центра и региона являются проблемы с обеспечением водой и отоплением. О режиме подачи воды и о том, сколько порывов было устранено с начала отопительного сезона рассказали в управлении внутренней политики со ссылкой на отдел ЖКХ города.

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Ввиду высокого износа (75%) на внутриквартальных сетях теплоснабжения с начала отопительного сезона в областном центре зафиксировано 225 порывов, которые устранены. В работе по устранению выявленных порывов было задействовано более 100 человек и порядка 50 единиц техники. Но, ввиду высокого износа сетей выявляются все новые порывы, преимущественно на внутриквартальных сетях теплоснабжения, которые устраняются в оперативном режиме.

Что касается водообеспечения, то на сегодняшний день уровень износа сетей водоснабжения в городе составляет 82%.

Ввиду критического уровня питьевой воды на производящих мощностях ТОО «МАЭК» и высокого ее потребления питьевая вода на город подается с соблюдением следующего режима подачи:

— на верхнюю зону: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 24:00 – 7.0 кгс/см.кв.

В остальное время — 5.5 кгс/см.кв;

— на нижнюю зону: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 24:00 – 5.0 кгс/см.кв.

В остальное время — 3.5 кгс/см.кв.

Режим подачи технической воды круглосуточно:

— на верхнюю зону — 5.5 кгс/см.кв;

— на нижнюю зону — 3.5 кгс/см.кв.

В областном центре уровень износа электросетей составляет более 70%.

В период с 1 октября текущего года на электросетях было выявлено 18 аварий, которые устранялись в оперативном режиме.

Также на сетях электроснабжения проведено 59 плановых ремонтных мероприятий. Длительность перерыва в электроснабжении в период ремонтных и плановых работ не превышала 1 часа.