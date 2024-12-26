Жители Мангистау выразили соболезнования народу Азербайджана

Сегодня, 26 декабря, заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев и аким города Актау Абилкаир Байпаков посетили Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Актау, возложив цветы в память погибших в авиакатастрофе азербайджанцев, сообщает lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций региона.

фото ЦОК Мангистауской области

Руководители региона, разделяя горе братского народа, призвали родственников погибших в аварии сохранять спокойствие, и пожелали азербайджанскому народу благополучия.

Аким города Актау Абилкаир Байпаков выразил поддержку азербайджанскому народу и оставил запись в книге соболезнований.

Также к зданию консульства стекаются члены Ассамблеи и представители различных сфер, представители общественности, молодежь и жители Актау, чтобы разделить горе с братским народом.

Следует отметить, что Правительство страны оказывает соответствующую помощь семьям погибших и пострадавшим гражданам.

Погибшие в результате трагического инцидента на рейсе Баку-Грозный J2-8243 были почтены минутой молчания в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева, сообщает телеграм-канал авиакомпании AZAL.