Списки погибших в авиакатастрофе в Актау

Все три страны, потерявшие граждан в авиакатастрофе, обнародовали списки погибших. Всего трагедия унесла жизни 38 человек, сообщает lada.kz.

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Информация по погибшим в авиакатастрофе гражданам Республики Казахстан по информации МЧС РК:

- Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в г.Жанаозен.

- Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.

- Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 года рождения, уроженка Мангистауской области, проживала в г.Актау.

- Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 года рождения, уроженка г.Алматы, проживала в г. Астана.

- Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 23.08.2013 года рождения, проживал в г. Астана.

- Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 года рождения, уроженка Костанайской области, проживала в г. Караганда.

Списки погибших россиян при крушении самолета в Актау оказались в распоряжении РЕН ТВ:

- Рамин Агаев;

- Мухаммадали Еганов;

- Заира Атсаева;

- Нармина Игидова;

- Исмаил Исмаилов;

- Зинат Сайдулоев;

- Арби Убаев.

Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало список граждан страны, погибших в результате катастрофы самолета Azerbaijan Airlines под Актау.