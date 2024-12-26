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26.12.2024, 17:50

Списки погибших в авиакатастрофе в Актау

Общество 0 3 542 Наталья Вронская

Все три страны, потерявшие граждан в авиакатастрофе, обнародовали списки погибших. Всего трагедия унесла жизни 38 человек, сообщает lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Информация по погибшим в авиакатастрофе гражданам Республики Казахстан по информации МЧС РК: 

- Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в г.Жанаозен.

- Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.

- Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 года рождения, уроженка Мангистауской области, проживала в г.Актау.

- Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 года рождения, уроженка г.Алматы, проживала в г. Астана.

- Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 23.08.2013 года рождения, проживал в г. Астана.

- Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 года рождения, уроженка Костанайской области, проживала в г. Караганда.

Списки  погибших россиян при крушении самолета в Актау оказались в распоряжении РЕН ТВ:

- Рамин Агаев;

- Мухаммадали Еганов;

- Заира Атсаева;

- Нармина Игидова;

- Исмаил Исмаилов;

- Зинат Сайдулоев;

- Арби Убаев.

Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало список граждан страны, погибших в результате катастрофы самолета Azerbaijan Airlines под Актау.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Почему списки россиян берете от РенТв??? официальной информации нет? От РК есть, от Азеров есть, а от РФ нет? не верю
26.12.2024, 20:41
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