Списки погибших в авиакатастрофе в Актау

Все три страны, потерявшие граждан в авиакатастрофе, обнародовали списки погибших. Всего трагедия унесла жизни 38 человек, сообщает lada.kz.
Информация по погибшим в авиакатастрофе гражданам Республики Казахстан по информации МЧС РК:
- Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в г.Жанаозен.
- Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.
- Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 года рождения, уроженка Мангистауской области, проживала в г.Актау.
- Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 года рождения, уроженка г.Алматы, проживала в г. Астана.
- Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 23.08.2013 года рождения, проживал в г. Астана.
- Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 года рождения, уроженка Костанайской области, проживала в г. Караганда.
Списки погибших россиян при крушении самолета в Актау оказались в распоряжении РЕН ТВ:
- Рамин Агаев;
- Мухаммадали Еганов;
- Заира Атсаева;
- Нармина Игидова;
- Исмаил Исмаилов;
- Зинат Сайдулоев;
- Арби Убаев.
Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало список граждан страны, погибших в результате катастрофы самолета Azerbaijan Airlines под Актау.
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