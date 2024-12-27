Врачи рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау

В настоящее время в больнице находятся шесть пострадавших в авиакатастрофе в Актау. Об их состоянии рассказали врачи областной многопрофильной больницы.

Фото управления здравоохранения региона

По информации врачей, в больнице находятся шесть пострадавших в авиакатастрофе под Актау. Четыре пациента находятся в реанимации: состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое, трое находятся в стабильно тяжёлом состоянии.

Двое пострадавших продолжают лечение в отделении травматологии.