С газом «проказа»: водители устали стоять в очередях за топливом в Актау

Корреспондент Lada.kz проехал по городу и убедился, что многие АГЗС оказались закрыты.

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Автовладельцы в очередной раз возмущены отсутствием голубого топлива на местных АГЗС.

Корреспондент Lada.kz, проехавшись по 10 заправкам, установил, что из них работали только три. Но и опять же на открытых заправках большие очереди.

Чтобы заправиться, пришлось становиться 16 по счету в очереди.

Lada.kz направила запрос в областную администрацию до полудня, но ответа пока не получила.

Напомним, в конце ноября в областном акимате рассказали, какие меры предпринимаются для устранения дефицита газа.