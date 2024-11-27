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26.11.2024, 19:09

Когда будет решен вопрос с газом в Актау, ответили в акимате

Новости Актау 0 1 525 Наталья Вронская

Ситуация с голубым топливом на  заправках Актау остается напряженной. Водители рассказывают, что вынуждены стоят в очередях по часу, а то и больше. Газ есть не на всех заправках. В областном акимате рассказали, какие меры предпринимаются для устранения дефицита.

 

фото lada.kz
фото lada.kz

В пресс-службе напомнили, что Мангистауская область является одним из крупнейших потребителей сжиженного газа. В регионе насчитывается 462 автогазозаправочные станции.

Ежемесячно в Мангистаускую область поставляется 18 тысяч тонн газа. Из них 16 тысяч тонн поступает с НПЗ «КазГПЗ» в Жанаозене и еще 2 тысячи тонн - с Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

Однако на 4 квартал 2024 года выделено по 17000 тонн на октябрь, ноябрь, декабрь, из-за чего и возник дефицит на заправках и были приняты меры по решению вопроса о выделении дополнительного объема СНГ.

«Для Мангистауской области в качестве дополнительного объема было выделено 1 784 тонн СМГ на ноябрь месяц т.г. (из них 300 тонн с ТОО «КазГПЗ» из Жанаозена, 828 тонн с ТОО «ПКОП»из Шымкента, 656 тонн с ТОО «АНПЗ» из Атырау).  Данная мера позволит стабилизировать ситуацию по обеспечению СНГ региона», - говорится в сообщении.

Объемы с ТОО «КазГПЗ» доставятся до конца текущего месяца. Объемы с ТОО «ПКОП» прибыли к нам в область вчера, 25 ноября. 

«Акимат области держит ситуацию под строгим контролем, проводятся мониторинги наличия очередей АГЗС и транспортировки сжиженного нефтяного газа в регион. Приняты меры по стабилизации цен, розничная цена в областном центре  сохраняется на уровне 59 тенге за 1 литр, а в отдаленных районах - на уровне 64 тенге», - сообщили в областном акимате.

Напомним, дефицит газа в регионе начал ощущается  1 ноября текущего года. На протяжении 26 дней власти обещали исправить ситуацию. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
alixah
alixah
Каждый год одно и тоже.
26.11.2024, 15:13
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