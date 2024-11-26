Акимат Мангистау не смог назвать сроки стабилизации ситуации с дефицитом газа

В акимате региона сообщили, что для Мангистауской области дополнительно выделено 1 784 тонны сжиженного газа на ноябрь, но сроки решения проблемы с дефицитом так и не озвучены. Корреспондент lada.kz побывал на нескольких автозаправочных станциях в Актау.

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Корреспондент Lada.kz в 18:00 посетила 14 автозаправочных станций в Актау. Газ в свободной продаже был обнаружен лишь на двух из них, однако у каждой из заправок выстроились очереди из 30 и более автомобилей.

В ответ на запрос редакции Lada.kz акимат Мангистауской области сообщил, что ситуация под строгим контролем, проводятся мониторинги наличия очередей АГЗС и транспортировки сжиженного нефтяного газа в регион.

На сегодняшний день в рамках предпринятых мер для Мангистауской области дополнительно выделено 1 784 тонны сжиженного нефтяного газа (СМГ). Из общего объема 300 тонн поступит от ТОО «КазГПЗ», 828 тонн — от ТОО «ПКОП» (г. Шымкент), 656 тонн — от ТОО «АНПЗ» (г. Атырау). Эти меры направлены на стабилизацию ситуации с обеспечением региона СНГ, - заявили в акимате региона.

Несмотря на принятые меры в акимате Мангистауской области не смогли назвать точные сроки окончательного урегулирования дефицита газа.

Напомним, сегодня, 25 ноября, в редакцию Lada.kz поступали звонки от автомобилистов. Водители в Актау продолжают жаловаться на перебои со сжиженным газом. На городских АГЗС наблюдаются длинные очереди. Проблема с дефицитом газа не решена.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что на газовых заправках Актау наблюдается ажиотаж. Акимат области сообщал, что держит ситуацию под контролем, проводятся мониторинги наличия очередей АГЗС и транспортировки сжиженного нефтяного газа в регион. Власти обещали, что в ноябре ситауция с топливом стабилизируется. В середине ноября в социальных сетях водители снова пожаловались на перебои с поставками сжиженного газа в городе.

В пятницу, 22 ноября, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов прокомментировал проблему с поставками сжиженного газа на заправки в Мангистауской области.

По его словам, весь производимый заводами нацкомпании сжиженный газ поставляется на внутренний рынок.