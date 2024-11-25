18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.51
522.84
4.81
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
25.11.2024, 14:39

Проблема с дефицитом газа не решена: в Актау очереди на заправках

Общество 0 2 155 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz поступают звонки от автомобилистов. Водители в Актау продолжают жаловаться на перебои со сжиженным газом. На городских АГЗС наблюдаются длинные очереди.

Фото автора
Фото автора

Сегодня, 25 ноября, водители в Актау сообщают о проблемах со сжиженным газом на городских автогазозаправочных станциях (АГЗС). По словам автомобилистов, многие заправки закрыты, на них размещены таблички с надписью «Газ жоқ» («Газа нет»). На тех заправках, где газ все же имеется, наблюдаются длинные очереди, что вызывает недовольство и создает неудобства для жителей города.

Журналист редакции Lada.kz решил лично проверить ситуацию с наличием сжиженного газа на АГЗС в Актау. В ходе объезда 13 городских заправок газ в свободной продаже нашли лишь на одной из них. На АГЗС, расположенной в 22 микрорайоне, из-за отсутствия газа на других заправках образовалась длинная очередь автомобилей, что подтверждает слова автовладельцев.

Вчера, 24 ноября, в социальной сети Instagram жители Актау также жаловались на километровые очереди за голубым топливом. 

Напомним, в начале ноября сообщалось, что на газовых заправках Актау наблюдается ажиотаж. Акимат области сообщал, что держит ситуацию под  контролем, проводится мониторинги наличия очередей АГЗС и транспортировки сжиженного нефтяного газа в регион. Власти обещали, что в ноябре ситауция с топливом стабилизируется. В середине ноября в социальных сетях водители снова пожаловались на перебои с поставками сжиженного газа в городе.

В пятницу, 22 ноября, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов прокомментировал проблему с поставками сжиженного газа на заправки в Мангистауской области. 

По его словам, весь производимый заводами нацкомпании сжиженный газ поставляется на внутренний рынок.

 Все, что по графику министерством на нас выделяется, распределяется – мы делаем. Производим на сегодняшний день с опережением, все, что мы производим – направляем на внутренний рынок, - пояснил Асхат Хасенов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Главное в отчётах и на бумаге всё правильно, а народ как-нибудь подождёт, подумаешь очередь, в первый раз что ли.
25.11.2024, 11:50
Businessman
Businessman
Глава Казмунайгаз говорит правду, но не всю. Правда в том, что вырабатываемый в РК газ направляется на внутренний рынок страны, но большие объемы газа стали приобретать такие промышленные монстры, как "Кармет", "KSP Steel" и другие, использующие сжиженный газ для технологических нужд для удешевления конечного продукта из-за дешевизны газа, хотя их продукция реализуется на экспорт. Как раз этих объемов газа не хватает на заправках для автолюбителей.
25.11.2024, 11:07
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0
“Платежи и переводы не будут работать, имейте наличку на 2 дня“. В Нацбанке ответили на рассылкуНовости Казахстана
06.11.2024, 16:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...