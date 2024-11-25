Проблема с дефицитом газа не решена: в Актау очереди на заправках

В редакцию Lada.kz поступают звонки от автомобилистов. Водители в Актау продолжают жаловаться на перебои со сжиженным газом. На городских АГЗС наблюдаются длинные очереди.

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Сегодня, 25 ноября, водители в Актау сообщают о проблемах со сжиженным газом на городских автогазозаправочных станциях (АГЗС). По словам автомобилистов, многие заправки закрыты, на них размещены таблички с надписью «Газ жоқ» («Газа нет»). На тех заправках, где газ все же имеется, наблюдаются длинные очереди, что вызывает недовольство и создает неудобства для жителей города.

Журналист редакции Lada.kz решил лично проверить ситуацию с наличием сжиженного газа на АГЗС в Актау. В ходе объезда 13 городских заправок газ в свободной продаже нашли лишь на одной из них. На АГЗС, расположенной в 22 микрорайоне, из-за отсутствия газа на других заправках образовалась длинная очередь автомобилей, что подтверждает слова автовладельцев.

Вчера, 24 ноября, в социальной сети Instagram жители Актау также жаловались на километровые очереди за голубым топливом.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что на газовых заправках Актау наблюдается ажиотаж. Акимат области сообщал, что держит ситуацию под контролем, проводится мониторинги наличия очередей АГЗС и транспортировки сжиженного нефтяного газа в регион. Власти обещали, что в ноябре ситауция с топливом стабилизируется. В середине ноября в социальных сетях водители снова пожаловались на перебои с поставками сжиженного газа в городе.

В пятницу, 22 ноября, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов прокомментировал проблему с поставками сжиженного газа на заправки в Мангистауской области.

По его словам, весь производимый заводами нацкомпании сжиженный газ поставляется на внутренний рынок.