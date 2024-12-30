Редкий медоед запечатлен в Устюртском заповеднике

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По данным заповедника, их сотрудник А. Пулатов сделал уникальный снимок редкого хищника - медоеда (Mellivora capensis), который встречается единично на ограниченной территории Казахстана.

Медоед обитает на Южном и Юго-Западном Устюрте, предпочитая глубокие ущелья, карстовые образования, овраги и участки с разнообразной растительностью, включая саксаульники, боялыч и карагану. Этот вид ведет преимущественно сумеречно-ночной образ жизни, но зимой может быть активен днем. Известно, что медоеды размножаются раз в год, а в холодное время способны впадать в кратковременную спячку, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что благодаря работе сотрудников заповедника становятся известны новые факты о редких видах, таких как медоед, что подчеркивает значимость Устюртского заповедника для сохранения биоразнообразия.