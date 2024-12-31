Идея для новогоднего стола от Lada.kz - закуска «Елочка»

В канун праздничного застолья хозяек мучает один и тот же вопрос: что бы такое приготовить для новогоднего ужина. Редакция lada.kz спешит на помощь - мы вместе с шеф-поваром Double Pub решили предложить легкую и недорогую закуску, которая вполне может стать украшением вашего стола.

фото lada.kz

Для ее приготовления достаточно всего несколько ингредиентов:

Закуска "Ёлочка" (порция 6-8 штук):

Яйца (вареные) - 3 шт

Сыр пармезан - 50-100 г (можно заменить плавлеными сырками 3 шт, либо творожным сыром 50 г)

Майонез - 1 ст. л

Чеснок - 1-2 зубчика

Укроп - 1 большой пучок

Соленые крекеры - 6 шт

Зерна граната для украшения - 1 гранат

Сыр (творожный либо плавленый) натираем на терке вместе с чесноком и варенными яйцами, добавляем по вкусу соль и перец.

Если получившаяся масса получилась рассыпчатой - добавьте майонез. Сформируйте из массы конусы (елочки), обкатайте их в мелко нарезанном укропе.

Нарежьте сыр в виде маленькой звездочки и поставьте на сформированные елочки.

Добавьте к «елочкам» украшения в виде «фонариков» - зёрен граната.

Это блюдо может стать украшением вашего новогоднего стола.

Ну, а если вы не любитель готовить - не расстраивайтесь. Попробовать «Елочки» всегда можно в заведении «Double Pub» (12 мкр., сбоку 17 дома) по специальному коду #ХочукакуЛады