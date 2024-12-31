Идея для новогоднего стола от Lada.kz - закуска «Елочка»

В канун праздничного застолья хозяек мучает один и тот же вопрос: что бы такое приготовить для новогоднего ужина. Редакция lada.kz спешит на помощь - мы вместе с шеф-поваром Double Pub решили предложить легкую и недорогую закуску, которая вполне может стать украшением вашего стола.
Для ее приготовления достаточно всего несколько ингредиентов:
Закуска "Ёлочка" (порция 6-8 штук):
Если получившаяся масса получилась рассыпчатой - добавьте майонез. Сформируйте из массы конусы (елочки), обкатайте их в мелко нарезанном укропе.
Нарежьте сыр в виде маленькой звездочки и поставьте на сформированные елочки.
Добавьте к «елочкам» украшения в виде «фонариков» - зёрен граната.
Это блюдо может стать украшением вашего новогоднего стола.
Ну, а если вы не любитель готовить - не расстраивайтесь. Попробовать «Елочки» всегда можно в заведении «Double Pub» (12 мкр., сбоку 17 дома) по специальному коду #ХочукакуЛады
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