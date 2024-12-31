Полиция Мангистау призывает граждан сохранять общественный порядок

Личный состав департамента полиции Мангистауской области в праздничные дни перешел на усиленную службу, сообщает lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
Полицейские усилили патрулирование в местах массового скопления людей.
Просим жителей и гостей области внести свой вклад в охрану общественного порядка, и в случае правонарушений сообщать сразу по номеру 102.
Руководством департамента полиции Мангистауской области принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности населения.
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