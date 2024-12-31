Поздравляем всех с наступающим Новым годом!

В канун праздника по старой доброй традиции принято оставлять все плохое и загадывать хорошее. Наиболее частым обращением к уходящему году звучит: «Он был непростым... Но главное, что он в нашей жизни был! И пусть впереди будет еще много-много счастливых лет!». Редакция lada.kz поздравляет жителей Мангистау, и, конечно, как и все, надеется на лучшее в грядущем году!

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В этом году в момент беды, которая случилась на нашей земле, жители Мангистау стали единым целым, и оказали помощь и поддержку потерпевшим авиакатастрофу пассажирам. Мы гордимся вами, земляки! Мы умеем оставаться настоящими людьми и достойными гражданами своей страны, но пусть такие испытания больше никогда не коснутся нашего края.

Пусть в кранах у жителей Мангистау не заканчивается вода: питьевая, техническая и горячая, а тепло в наших квартирах будет постоянно. Пусть море вернется, а пляжи будут чистыми, пусть деревья зашумят густой листвой в скверах и парках!

И, конечно, самое главное - мира и спокойствия нашей земле и в нашей стране!

С любовью, ваша lada.kz