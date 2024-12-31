Аким Мангистау принял жителей по личным вопросам

В канун Нового года жители Мангистау смогли встретиться с акимом области, сообщает lada.kz.

фото ЦОК Мангистауской области

В последний день 2024 года, 31 декабря, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял в порядке очереди граждан по личным вопросам. Большинство пришедших на прием жителей говорили о социальной помощи, задавали вопросы, касающиеся здравоохранения, получения жилья и безработицы.

Аким области Нурдаулет Килыбай сообщил, что решения по обращениям будут приниматься в рамках закона и поочерёдно, дав ряд поручений руководителям ответственных сфер.

С начала года глава региона провел 36 личных приемов граждан, выслушал личные проблемы порядка тысячи жителей. Всего Нурдаулет Килыбай принял свыше 1000 жителей за год.

Кроме того, в рамках Указа Президента Нурдаулет Килыбай совместно с руководителями правоохранительных органов организовал встречи с населением в городах Актау и Жанаозен, во всех районах области, а также провел личный прием жителей Мангистау. Встречи заканчивались только после того, как глава региона выслушивал последнего в очереди гражданина.

В настоящее время по озвученным обращениям граждан ведется соответствующая работа, вопросы положительно решаются.

Стоит отметить, что записаться на прием к акиму области жители могут через портал еgov, единую базу данных e-otinish или подав письменное заявление в ЦОН.