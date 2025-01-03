Водители сообщают об очередях на газовых автозаправках в Актау

Новый год начался с очередей на заправках, заявляют автомобилисты.
В конце года власти уверяли, что ситуация с газом под контролем, но водители заявляют, что она бесконтрольна. В городе и на выезде, говорят автомобилисты, работают только единичные АГЗС.
Один из автовладельцев поделился вчерашним фото с заправочной станции «LPG trade».
Сегодня ситуация не изменилась. Житель села Акшукур тоже снял большую очередь на АГЗС «Кездесу».
Водители просят снова поднять вопрос о дефиците голубого топлива в регионе.
Lada.kz ожидает официальный комментарий от компетентных лиц.
Напомним, в эти выходные корреспондент Lada.kz, проехавшись по 10 заправкам, установил, что из них работали только три. Но, и опять же, на открытых заправках были большие очереди.
В областном акимате заверили, что ситуация с обеспечением голубым топливом по области стабильная.
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