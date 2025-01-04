Проект «Клиника одного дня» планируют запустить в Актау в марте 2025 года

Проект по созданию центра пренатальной диагностики по принципу «одного окна» планируют запустить в марте 2025 года в перинатальном центре «Ана мен бала». Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона.

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Во многих регионах страны в 2024 году в пилотном режиме был внедрен проект «Клиника одного дня». В правительстве РК заявили, что проект будет распространен на весь Казахстан.

Как отметили в ведомстве, реализация проекта позволила обеспечить доступность инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременное выявление риска рождения ребенка с врожденными пороками развития и хромосомной патологией.

Корреспондент Lada.kz узнал в управлении здравоохранения региона, когда проект начнут реализовывать в Актау.