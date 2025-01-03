Когда в Актау демонтируют новогодний декор

Когда начнется демонтаж новогодних украшений с улиц, рассказали в Актауском городском акимате.

Фото: кадр из видео instagram.com/a1mas_kz/, instagram.com/hohlov_films/

В городской администрации сообщили, что демонтаж новогодних украшений и елок начнется с середины января.

Напомним, новогодние елки установили на набережной 15 микрорайона у амфитеатра и на площади музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне. На площади Ынтымак в 11 микрорайоне традиционно на растениях развесили гирлянды.

Стоит отметить, перед этим Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства провел конкурс на приобретение двух 20-метровых елей и элементов декора, в том числе малых архитектурных форм. На эти цели в бюджете предусмотрели 98 403 854,00 тенге. В сумму вошла доставка и установка атрибутов праздника.