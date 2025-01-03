Сидели на полу: пассажиры рейса Актау-Шымкент пожаловались на авиакомпанию

В социальных сетях появилась жалоба пассажиров рейса Актау-Шымкент, который был вынужден совершить посадку в Таразе из-за неблагоприятных погодных условий. По словам людей, они столкнулись с крайне неудовлетворительными условиями размещения в ожидании нового полета. В пресс-службе авиакомпании SCAT прокомментировали недовольство пассажиров.

Фото: ЦЕНЗУРА АКТАУ / 112 AKTAU

В социальных сетях пассажиры рейса Актау-Шымкент, который был вынужден совершить посадку в Таразе из-за неблагоприятных погодных условий, пожаловались на условия размещения. Люди недовольны отсутствием минимальных условий для ожидания нового полета, они были вынуждены сидеть на полу.

Как можно так относиться к пассажирам? Такая крупная компания, и даже не смогли предоставить теплое помещение!, - пишут возмущенные люди.

В пресс-службе авиакомпании SCAT прокомментировали жалобу пассажиров.

Воздушное судно, следовавшее по направлению Актау - Шымкент, совершило посадку на запасной аэродром в Таразе по причине сложных метеоусловий в Шымкенте, а именно из-за сильного тумана. Статья 86 Закона об использовании воздушного пространства предусматривает обязательства перевозчика в случае изменения статуса рейса, однако в ситуации сложных метеоусловий эти правила не применяются. У авиакомпании нет влияния на изменения погодных условий. Несмотря на это, авиаперевозчик всегда старается сделать ожидание улучшения погодных условий более комфортным. На время ожидания пассажирам были предоставлены напитки, - сообщили в компании.

В компании добавили, что самолет вылетел из Тараза в Шымкент в 12:15 часов по времени Астаны, и все пассажиры благополучно прибыли к месту назначения.

Перевозчик также отметил, что сегодня в расписании произошли изменения из-за сложных метеоусловий в городах Казахстана. Например, в Шымкенте сильный туман продолжался более девяти часов.

Ранее сообщалось о том, что задерживаются несколько рейсов из Актау в Астану, Алматы и Стамбул.