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04.01.2025, 09:29

У побережья Каспия обнаружен корабль, затонувший несколько веков назад

Общество 0 22 668 Наталья Вронская

Международная группа археологов из Италии и Ирана обнаружила у побережья Каспийского моря корабль, затонувший в XVIII-XIX веке. Судно, вероятно, принадлежало торговому флоту из России. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Maritime Archaeology.

Фото с сайта phys.org
Фото с сайта phys.org

Обнаружение корабля стало возможным благодаря падению уровня моря. Судно, предположительно, трехмачтовое, вероятно, было заброшено в конце XVIII или начале XIX века. 

Исследователи подробно описывают многочисленные находки, которые соответствуют российским методам судостроения на Каспии в XVIII веке.

Анализы показали, что структурные элементы содержали древесину сосны обыкновенной и ели/лиственницы, что указывает на возможное происхождение из региона бассейна Волги или Кавказа. Также был обнаружен инструмент из древесины тополя.

Радиоуглеродное датирование образцов древесины сосны корпуса показало, что первоначальное строительство началось не ранее конца 18 века, что позволяет предположить, что корабль был построен между 1762 и 1808 годами с дополнительными ремонтами, предположительно, из более молодых бревен ели/лиственницы. Семена гречихи датируются в широком диапазоне, простирающемся до начала 20 века, что соответствует последнему периоду использования корабля.

В сочетании с датами образцов древесины исследователи пришли к выводу, что судно входило в состав торгового флота, работавшего в Каспийском море под влиянием России. На судне нашли груз с гречихой. Ученые полагают, что это свидетельствует о ее популярности в пищевой культуре того времени. Всего на судне исследователи нашли шесть семейств растений, что может свидетельствовать о широком распространении сельскохозяйственных практик.

Напомним, ранее местные рыбаки рассказали корреспондентам Lada.kz о затонувшем  объекте, внешне напминающем корабль, который находится в полутора километрах от мыса Меловой. В сети активно публиковали видео другого затонувшего в Каспии коробля. Пользователи прозвали его "Корабль-призрак" из-за внешнего вида. 

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