Жильцы оригинально оформили подъезд дома в Актау

В социальных сетях набирает обороты видео украшенного в национальном стиле подъезда. По предоставленным данным, кадры сняты в доме №7, расположенном в 28А микрорайоне.

стоп кадр из видео

Оформлять подъезды в национальном стиле для актаусцев уже стало доброй традицией. Так, в Instagram завирусилось видео одного из подъездов в в доме №7, расположенном в 28А микрорайоне. Соседи и пользователи социальной сети положительно отнеслись к подобному «ремонту» лестничных пролетов.

«Берите пример с таких жителей. Давайте будем примером для других».

«Даже ходить по такой красоте жалко».

Напомним, это не первый случай оригинального декора лестничных клеток в национальном стиле. Ранее подобным образом свой подъезд украсила жительница 28 микрорайона. Также Lada.kz писала о 16-летней девочке, которая преобразила подъезд в 5 микрорайоне.