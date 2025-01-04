Новый год: сколько человек пострадали от пиротехники в Мангистау

В Казахстане на новогодние праздники от использования пиротехнических средств пострадали 63 человека, в том числе 20 детей. Из общего количества шестеро – жители Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz .

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У всех пострадавших диагностированы травмы глаз, ожоги роговицы глаза, ожоги и травмы кистей рук.

Из них госпитализированы в стационар – 12, в том числе детей – 5. На амбулаторном лечении находится 51 пациент, в том числе 15 детей, сообщают управления здравоохранения областей и городов республиканского значения и столицы. В разрезе регионов пострадали: Алматы – 19 человек, в Жамбылской области 11 человек, также в Карагандинской, Мангистауской, Костанайской областях и Шымкенте по шесть человек, в Актюбинской области – два человека, в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской и Восточно-Казахстанкой, Западно-Казахстанской, Алматинской областях и области Абай по одному обращению, - говорится в сообщении минздрава РК.

У всех пострадавших диагностированы травмы глаз, ожоги роговицы глаза, ожоги и травмы кистей рук. Один пациент получил ранение передней брюшной стенки, состояние средней тяжести, стабильное, получает лечение в стационаре.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Напомним, в Казахстане запрещена свободная продажа пиротехники. Также существует ряд правил, несоблюдение которых влечет штраф до 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году – прим.автора) согласно статье 436 Административного кодекса РК.