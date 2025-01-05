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05.01.2025, 14:42

Задержанного блогера из Актау освободили спустя десять суток

Общество 0 6 907 Александр Рыжих

Азамат Сарсенбаев, местный блогер, получивший наказание в виде ареста на десять суток, вышел на свободу. Он рассказал корреспонденту Lada.kz о том, как провел время в заключении.

Фото со страницы Азамата Сарсенбаева в Instagram
Фото со страницы Азамата Сарсенбаева в Instagram

В день падения борта, следовавшего рейсом «Баку-Грозный», Азамат Сарсенбаев был задержан сотрудниками полиции. Изначально он сообщал, что его задержали за якобы незаконную съемку дроном места происшествия, однако позже стало известно, что он понесет наказание за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов.

Сегодня, 5 января, Азамата Сарсенбаева освободили из специального приемника отдела полиции Тупкараганского района. Блогер поделился своими впечатлениями от понесенного наказания.

Сотрудники правоохранительных органов вели себя достойно. Кормили хорошо. Впервые в жизни я прочитал столько книг: за десять суток – семь произведений. Второго января я проиграл апелляцию, но не расстраиваюсь. Считаю, что я не нарушал законов, но противиться наказанию не стал. Очень трудно было осознавать, что сидишь в четырех стенах. Сон был трудный, территория сильно освещалась и невозможно было уснуть. Терялось чувство времени. Тело отдыхает, а мозг - нет. Думал, приеду домой и сразу же усну, но спать не могу. Режим сбит, какая-то адаптация происходит непонятная мне, - рассказал Азамат Сарсенбаев.

Напомним, ранее сообщалось, что блогера из Актау арестовали на десять суток.

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