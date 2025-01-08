Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 8 января

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 8 января.

Фото: istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 8 января, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 17 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в домах №№ 43, 44, 45, 46, 54, 97, «Алма», «Асылтас», «Атамекен».

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 8 января, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

31Б микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№25, 28, 29;

33 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№19, 20, 21, 22, здание «Манғыстау Арена»;

микрорайон Шыгыс-2, отключена питьевая вода в коттеджах №№ с 305 по 321;

32Б микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№17, 18, 19, 20, 21.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 4 микрорайоне.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 28 микрорайоне.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

8 микрорайон, дом №3;

15 микрорайон, дом №19.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.