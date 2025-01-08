Задержан авиарейс из Алматы в Актау

Часть рейсов задержали в аэропорту Алматы из-за непогоды, сообщает Nur.kz со сыллкой на пресс-службу авиагавани.

Фото с сайта bangkokbook.ru

Сегодня, 8 января, в международном аэропорту Алматы заявили, что из-за сложных погодных условий задержана часть рейсов на вылет.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в мегаполисе идет сильный снег, над городом стоит туман.

В связи со сложными метеоусловиями часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время, - проинформировали в аэропорту.

На сайте аэропорта указано, что задержаны рейсы в Шымкент, Актау, Астану, Атырау, а также международные рейсы в Россию и на Шри-Ланку.

По данным онлайн-табло международного аэропорта Актау, рейс из Алматы в Актау перенесен с 08:45 (прилет) на 13:10 часов, сообщает Lada.kz.

Задерживается вылет и из Актау в Алматы. Самолет авиакомпании Scat должен был вылететь в 05:30 часов, согласно данным онлайн-табло международного аэрпорта Актау, время вылета перенесено на 16:00 часов.