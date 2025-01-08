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08.01.2025, 13:17

Метапневмовирус в Казахстане: сколько случаев заболевания зарегистрировано в Мангистау

Общество 0 2 871 Наталья Вронская

Китай столкнулся с новой вспышкой вирусного заболевания – метапневмовируса человека (HMPV). Больницы этой страны переполнены пациентами с симптомами тяжелого ОРВИ. В Казахстане уже зарегистрировано 30 случаев заболевания данным вирусом. Приемные покои мангистауских больниц также заполнены людьми, однако, по словам чиновников от здравоохранения, «наплыв» пациентов связан с сезонными вспышками ОРВИ и ГРИППа. Редакция Lada.kz обратилась за комментариями в департамент санитарно-эпидемиологического контроля области.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

По информации исполняющего обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Бердибека Саралтаева, больных метапневмовирусом человека на текущий момент в регионе не зарегистрировано.

Бердибек Саралтаев также отметил, что ведомство на постоянной основе проводит ряд превентивных мер, связанных с вирусными заболеваниями среди населения. Он также предоставил последние данные по распространенным в области ОРВИ и ГРИППу. 

Так, санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия при проведении эпидемиологического надзора за ОРВИ, гриппом и их осложнениями (пневмониями) распределены на периоды: предэпидемический – с 1 октября по 1 декабря, и эпидемический – с 1 декабря по 30 апреля.

Мониторинг заболеваемости гриппом амбулаторных и стационарных больных, ранняя расшифровка циркулируемых типов вирусов среди населения и обнаружение новых, видоизмененных видов вируса гриппа проводится круглогодично. На территории Мангистауской области за период с 1 октября 2024 года  по 1 января 2025 года зарегистрировано  103  514  случаев ОРВИ и гриппа. Показатель на 100 тысяч населения составляет 12 987,85, - рассказал Бердибек Саралтаев.

С начала эпидемиологического сезона по региону зарегистрировано 125 случаев гриппа (А/H1N1 09 – 118, В – 7), показатель на 100 тысяч населения составляет 15,68. Сравнительно с аналогичным периодом (85 случаев гриппа – А/H3N2)  отмечается рост в 1,4 раза. С начала эпидемиологического сезона по области на негриппозные инфекции методом ПЦР обследовано 416 человек: из них положительных – 174, выявлено аденовирус – 18, РС вирус – 24, парагрипп 1 – 11, парагрипп 3 – 4, парагрипп 4 – 1, коронавирус – 19, риновирус – 97, метапневмовируса – 0 случаев .

Мангистауская область по республике в течение нескольких лет одним из первых фиксирует вирус гриппа среди населения, что указывает на активное выявление среди больных гриппоподобных заболеваний и тяжелых острых респираторных инфекций. Исследования случаев гриппа проводятся в вирусологической лаборатории филиала Национального центра экспертизы по Мангистауской области. Для иммунизации населения региона против гриппа на предстоящий эпидемический сезон 2024-2025 годов из местного бюджета было выделено 88 миллионов 321 тысяча 500 тенге. Закуплено 90 000 доз вакцины против гриппа  («Гриппол плюс», производитель – Россия), - рассказали в департаменте. 

Иммунизация населения региона против гриппа проводилась с 15 сентября по 1 декабря 2024 года. Охват вакцинацией против гриппа составляет 11,4% населения области. За счет местного бюджета привито против гриппа 90 000 человек, на платной основе – 500 человек (Актау, медфирма «ТОО Витал-Престиж»). Среди привитых поствакцинальных реакций и осложнений не зарегистрировано. Вакцины против гриппа предусмотрены для  вакцинации контингентов группы риска (медицинских работников, детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях, ослабленных и часто болеющих детей старше шести месяцев, детей детских домов, домов ребенка, контингента домов престарелых и инвалидов, беременных во II или III триместре беременности и по эпидемиологическим показаниям).

По области усилены профилактические и противоэпидемические мероприятия против гриппа на объектах ДДУ, школах, ЛПО и во всех закрытых учреждениях (детский дом, дом ребенка, дом престарелых и т.д.).  

Грипп – это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Коварство гриппа заключается в его осложнениях. Особенно опасен грипп для детей и беременных. Самый эффективный метод профилактики – это вакцинация от гриппа до начала эпидемического сезона.

Первые признаки гриппа

  • Повышение температуры до 38℃ и выше;
  • Ломота в мышцах и костях;
  • Головная боль;
  • Слабость и быстрая утомляемость;
  • Чихание и сухой кашель;
  • Покраснение глаз.

Как защитить себя от гриппа?

  • Рекомендуется повышать защитные силы организма: заниматься физической культурой, правильно питаться, своевременно и достаточно отдыхать, принимать витаминно-минеральные комплексы;
  • Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, также использовать спиртосодержащие средства для обработки рук;
  • Прикрывать рот и нос одноразовым платком при чихании или кашле;
  • Регулярно проветривайте помещения, проводите влажную уборку;
  • При заболевании гриппом и ОРВИ оставаться дома и вызвать врача;
  • Максимально избегать контактов с другими членами семьи, носить медицинскую маску, соблюдать правила личной гигиены.

Стоит отметить, что симптомы метапневмовируса схожи с обычным ОРВИ, за исключением возможных серьезных осложнений и развития пневмании. Вакцинации от данного заболевания пока нет. Врачи рекомендуют в период эпидемий ограничивать пребывания в местах массового скопления людей, чаще проветривать помещения, использовать антисептики, мыть руки, избегать контактов с больными.

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