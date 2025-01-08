В Актау завершено строительство трех школ

В Актау в рамках национального проекта «Комфортная школа» завершено строительство школ в 33, 17 и 19 микрорайонах, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау

В настоящее время ведутся работы по вводу объектов в эксплуатацию. Аким города Абилкаир Байпаков посетил эти школы и проконтролировал проводимую работу.

В 33 и 19 микрорайонах расположены школы вместимостью по 1200 мест, а в 17 микрорайоне – школа на 900 мест. Аким подчеркнул важность своевременной и качественной сдачи объектов подрядной организацией.

Следует отметить, что в школах, которые построены в рамках национального проекта «Комфортная школа» в соответствии с поручением президента РК к преподавателям будут определенные требования. Подрядная компания должна обеспечить своевременную и качественную сдачу объекта. Руководству новых школ необходимо совместно работать с подрядной организацией. Особое внимание следует уделить оснащению систем теплоснабжения необходимым оборудованием и обучению специалистов школы сотрудниками подрядной компании. Также поручаю ответственным отделам организовать обустройство парковочных мест и пешеходных дорожек вблизи данных школ, - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.

Напомним, в областном центре объявили прием документов для желающих поступить в новые школы, построенные в 17, 19 и 33 микрорайонах. Также стало известно, что классов с русским языком обучения в школе №31 в 17 микрорайоне не будет.