Жителей Мангистау предупреждают о плановых боевых учениях

Акимат села Боранкул сообщает о проводимых на полигоне «Бейнеу» учениях. Население предупредили о том, что в целях безопасности находиться в данной местности до 31 мая настоятельно не рекомендуется.

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С 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года на территории полигона «Бейнеу» войсковой части 99116 будут проводиться плановые боевые стрельбы и учебно-боевые учения с боевой техникой.

Жителей просят соблюдать следующие меры безопасности:

ограничить доступ местного населения на территорию полигона;

запрещено пасти животных на территории полигона;

запрещено забирать (красть) инвентарь, металлолом, оборудование и другие, располагающиеся на территории полигона, предметы.

В случае нарушения правил руководство воинской части 99116 не несет ответственность за гибель людей, нарушивших меры предосторожности и находившихся на полигоне «Бейнеу» во время проведения учений, в том числе за погибших животных, - говорится в сообщении.

Также в акимате предупредили, что всех, нарушивших запреты, военные войсковой части 99116 будут задерживать и передавать в Бейнеуский районный отдел полиции.