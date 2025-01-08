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08.01.2025, 16:40

Жителей Мангистау предупреждают о плановых боевых учениях

Общество 0 1 494 Наталья Вронская

Акимат села Боранкул сообщает о проводимых на полигоне «Бейнеу» учениях. Население предупредили о том, что в целях безопасности находиться в данной местности до 31 мая настоятельно не рекомендуется.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

С 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года на территории полигона «Бейнеу» войсковой части 99116 будут проводиться плановые боевые стрельбы и учебно-боевые учения с боевой техникой.

Жителей просят соблюдать следующие меры безопасности:

  • ограничить доступ местного населения на территорию полигона;
  • запрещено пасти животных на территории полигона;
  • запрещено забирать (красть) инвентарь, металлолом, оборудование и другие, располагающиеся на территории полигона, предметы.

В случае нарушения правил руководство воинской части 99116 не несет ответственность за гибель людей, нарушивших меры предосторожности и находившихся на полигоне «Бейнеу» во время проведения учений, в том числе за погибших животных, - говорится в сообщении.

Также в акимате предупредили, что всех, нарушивших запреты, военные войсковой части 99116 будут задерживать и передавать в Бейнеуский районный отдел полиции.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Космос
Космос
Актуальное фото не нашлось? Найдите фото российского танка Т-72, какие на вооружении нашей армии, очень хороший танк! А так, по этому фото, можно подумать, что наша армия использует устаревшее американское старьё, что и в Африке уже не найдёшь...))) Создаётся ложное впечатление о низкой боеспособности, ниже африканских племен.
09.01.2025, 04:24
дорожник
дорожник
Что за танк на фото?
09.01.2025, 02:58
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