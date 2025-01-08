Фастфуд подорожал самыми быстрыми темпами в Мангистау

В сравнении с другими регионами Казахстана фастфуд в Мангистауской области подорожал самыми быстрыми темпами – всего за два года. Об этом сообщает аналитический Telegram-канал Data Hub .

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За прошлый месяц цены на фастфуд выросли на 2,9% – темпы оказались самыми высокими с декабря 2022-го.

По регионам наиболее серьезное подорожание в Мангистауской области - на 10%, и Алматы - на 7,7%. За четыре года доступной статистики такой скачок в обоих случаях отмечается впервые, - пишет DataHub.

В годовом выражении фастфуд по РК стал дороже на 12,9%. Самые заметные темпы зафиксированы в Алматы – сразу на 27,4% от года к году.

За декабрь заметно повысилась стоимость и обеда в столовой (+2,6%, рекорд с ноября 2022-го). Сильнее всего выросли цены опять же в Алматы, +7,8%. В годовом выражении по РК набежало 12%, в Алматы – 24,9%.

Цена обеда в ресторане выросла на 1% от месяца к месяцу, а от года к году получилось 8,7%. Но это именно в целом по стране, а по регионам ситуация очень разная. Так, в Карагандинской области получилось +61,6% от года к году из-за нескольких скачков в течение 2024-го. Чай/кофе в кофейнях по РК за месяц подорожали на 1,1%, за год на 6,9%.

Стоит отметить, что, помимо выросших цен на фастфуд, жители региона также жалуются и на то, в каких условиях некоторые предприниматели его производят, а затем реализуют населению.