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10.01.2025, 10:21

Новый аэропорт, дороги и контейнерный хаб планируют построить в 2025 году в Мангистау

Общество 0 5 751 Сергей Кораблев

Какие проекты планируют осуществить в этом году в нашем регионе, сообщает сайт Премьер-Министра РК.

Фото с сайта primeminister.kz
Фото с сайта primeminister.kz

В соответствии с поручением Главы государства в 2025 году будет построен новый аэропорт в курортной зоне Кендерли. Ведутся работы по оформлению земельного участка и проектированию данного объекта.

Также в 2025 году начнется реализация крупных проектов строительства автодорог Жанаозен - Кендерли (156 км) и Бейнеу - Саксаульский (736 км).

Для развития морского транспорта начато строительство контейнерного хаба в порту Актау, который увеличит его пропускную способность до 240 тысяч ДФЭ (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год. Это укрепит позиции Казахстана на международной логистической арене, позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому направлению через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправить часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу.

Также планируются углубительные работы в порту, что повысит его терминальную мощность и сделает более эффективным для контейнерных перевозок.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Ingul, это будет ВПП для АН-2
10.01.2025, 17:24
Банкир
Банкир
Toryn, так бабла больше попилят(((
10.01.2025, 17:21
Ingul
Ingul
Аэропорт, который только проектируется, построить в 2025 году? Это новогодняя сказка? "Я наших планов люблю громадьё, размаха шаги саженьи" (Маяковский В.В.)
10.01.2025, 11:19
Toryn
Toryn
Конечно я не специалист - но с каких пор расстояние между Жанаозен и Кендерли стало 154км?
10.01.2025, 10:06
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