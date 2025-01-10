Новый аэропорт, дороги и контейнерный хаб планируют построить в 2025 году в Мангистау

Какие проекты планируют осуществить в этом году в нашем регионе, сообщает сайт Премьер-Министра РК.

Фото с сайта primeminister.kz

В соответствии с поручением Главы государства в 2025 году будет построен новый аэропорт в курортной зоне Кендерли. Ведутся работы по оформлению земельного участка и проектированию данного объекта.

Также в 2025 году начнется реализация крупных проектов строительства автодорог Жанаозен - Кендерли (156 км) и Бейнеу - Саксаульский (736 км).

Для развития морского транспорта начато строительство контейнерного хаба в порту Актау, который увеличит его пропускную способность до 240 тысяч ДФЭ (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год. Это укрепит позиции Казахстана на международной логистической арене, позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому направлению через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправить часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу.

Также планируются углубительные работы в порту, что повысит его терминальную мощность и сделает более эффективным для контейнерных перевозок.