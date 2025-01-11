Жители 28А микрорайона Актау пожаловались на плохое состояние дороги у школы

В редакцию Lada.kz обратились жители 28А микрорайона, которые уже на протяжении нескольких лет пытаются привлечь внимание местных властей к проблеме плачевного состояния дороги возле школы №23. Однако, несмотря на многочисленные обращения в акимат, ситуация, по их словам, до сих пор не изменилась.

Фото жителей 28А микрорайона

По словам жителей, на протяжении пяти лет дорога возле образовательного учреждения в 28А микрорайоне находится в плохом состоянии, проезд труднодоступен из-за ям и колдобин. Особенно остро проблема ощущается в осенне-зимний период, когда ямы заполняются водой, а грязь и лужи затрудняют передвижение детей и родителей. Людей волнует, когда же, наконец, власти возьмутся за ремонт участка.

Эта дорога – настоящая проблема для всех, кто ходит или ездит к школе. Когда идут дожди, приходится обходить огромные лужи, а в мороз здесь образуется лёд. Это не только создает неудобства в повседневной жизни, но и угрожает безопасности наших автомобилей и здоровью. Мы платим налоги и ожидаем, что наши дороги будут в хорошем состоянии, - жалуется местный житель.

Жители 28А микрорайона неоднократно обращались в акимат с просьбой отремонтировать дорогу. Однако, по их словам, на протяжении пяти лет их просьбы остаются без ответа.

Мы обращались в городской акимат, но никаких действий не предпринимается, - рассказа житель микрорайона Ермек.

Горожане настроены добиваться решения проблемы, поскольку считают, что качественная и безопасная дорога возле школы – это приоритетный вопрос для любого города.

Надеемся, что местные власти, наконец, услышат нас и примут меры, - отметили люди.

Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от Актауского городского акимата.

Напомним, ранее в редакцию обратились жители 13 микрорайона, они подняли вопрос безопасности дороги, ведущей к школе №17. По словам горожан, это главный маршрут для многих школьников и их родителей, а также дорога, по которой многие жители утром добираются до автобусной остановки на работу. Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства заверил, что участок отремонтируют.