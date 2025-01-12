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12.01.2025, 10:42

В акимате Актау показали проект переустройства перекрестка на Ынтымаке

Общество 0 6 270 Наталья Вронская

Второй месяц в областном центре продолжается переустройство перекрестка между 14, 12 и 11 микрорайонами. Редакция Lada.kz запросила в акимате конечный проект и выяснила, как долго продлятся работы.

 

фото с сайта liter.kz
фото с сайта liter.kz

На фото, предоставленном Актауским городским отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог, видно, что правые съезды будут сделаны с двух сторон, в 11 и 12 микрорайонах.

Для предотвращения пробок на дорогах на нескольких перекрестках Актау проводятся работы по переустройству и включению дополнительного поворота направо. Окончание работ запланировано на конец января, - рассказали в акимате.

Водители, испытывающие неудобства в настоящий момент, уже оценили эту идею.

Сначала не понял, что происходит в этом месте, зачем они как будто сужают дорогу, испугался, подумал, очередная грандиозная идея. Когда узнал, что будет два правых съезда – счастью не было предела. На этом перекрестке утром и в часы пик постоянно пробки, данная конструкция сильно изменит ситуацию. Я жду окончания работ с нетерпением, - рассказал Урал Салимов.

Напомним, ранее в 28 микрорайоне обустроен правый съезд на перекрестке дороги возле кафе «Кишмиш». Всего в областном центре планируют обустроить правые съезды на пяти перекрестках. 

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Винипух
Винипух
В сторону акимата прямо???
12.01.2025, 15:51
fox1167
fox1167
Очень узкие съезды! Для легковушек ещё может пойдёт но для автобусов---амба! Пока есть время и возможность лучше расширьте съезды за счёт островков безопасности!!!!!!!
12.01.2025, 13:54
fox1167
fox1167
Очень узкие съезды! Для легковушек ещё может пойдёт но для автобусов---амба! Пока есть время и возможность лучше расширьте съезды за счёт островков безопасности!!!!!!!
12.01.2025, 13:54
7 seconds
7 seconds
Идея шикарная, исполнение ужасное. Ширина поворотной полосы недостаточна, не по стандарту, увидим по следам шин на бордюрах.
12.01.2025, 11:24
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