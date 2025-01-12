В акимате Актау показали проект переустройства перекрестка на Ынтымаке

Второй месяц в областном центре продолжается переустройство перекрестка между 14, 12 и 11 микрорайонами. Редакция Lada.kz запросила в акимате конечный проект и выяснила, как долго продлятся работы.

фото с сайта liter.kz

На фото, предоставленном Актауским городским отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог, видно, что правые съезды будут сделаны с двух сторон, в 11 и 12 микрорайонах.

Для предотвращения пробок на дорогах на нескольких перекрестках Актау проводятся работы по переустройству и включению дополнительного поворота направо. Окончание работ запланировано на конец января, - рассказали в акимате.

Водители, испытывающие неудобства в настоящий момент, уже оценили эту идею.

Сначала не понял, что происходит в этом месте, зачем они как будто сужают дорогу, испугался, подумал, очередная грандиозная идея. Когда узнал, что будет два правых съезда – счастью не было предела. На этом перекрестке утром и в часы пик постоянно пробки, данная конструкция сильно изменит ситуацию. Я жду окончания работ с нетерпением, - рассказал Урал Салимов.

Напомним, ранее в 28 микрорайоне обустроен правый съезд на перекрестке дороги возле кафе «Кишмиш». Всего в областном центре планируют обустроить правые съезды на пяти перекрестках.