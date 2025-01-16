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15.01.2025, 20:27

Ребенок-гигант родился в Актау

Общество 0 5 316 Лиана Рязанцева

В областном перинатальном центре в Актау жительница Мангистауского района родила ребенка весом 5 килограммов 760 граммов и ростом 61 сантиметр. Об этом сообщает региональный центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Фото предоставила пресс-служба Мангистауского областного перинатального центра
Фото предоставила пресс-служба Мангистауского областного перинатального центра

В перинатальном центре в Актау родился малыш весом 5 килограммов 760 граммов и ростом 61 сантиметр.

В пресс-службе Мангистауского областного перинатального центра отметили, что во всемирной акушерской практике в медицинской терминологии таких детей называют «ребенок-гигант».  

Это второй ребенок в семье, первый родился в 2022 году с весом 4 килограмма 320 граммов. У матери был гестационный диабет. В настоящее время состояние матери и малыша удовлетворительное, стабильное.  Они находятся под пристальным наблюдением врачей, - рассказали в медицинском учреждении.  

В центре рассказали, что рождение «ребенка-гиганта» представляет серьезную угрозу для здоровья матери и малыша.

Прежде всего, большой вес ребенка (макросомия) очень опасен для матери. Ведь при естественных родах может произойти разрыв влагалища, половых органов, мягких тканей, и возникнуть риск послеродового кровотечения из матки. Во время родов может произойти одно из самых серьезных осложнений – разрыв матки. По этой причине часто женщине приходится рожать путем кесарева сечения. Кроме того, во время родов ребенок с большим весом может получить повреждение плечевой кости (дистоцию) и другие травмы. У новорожденного может возникнуть гипогликемия (низкий уровень глюкозы в крови), полицитемия (гематокрит, повышение показателя гемоглобина), затруднение дыхания (перинатальная асфиксия), требующая специального лечения, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Актау в 2024 году младенец-гигант появился на свет 8 марта. Мальчик с весил 5 килограммов 380 граммов при росте 60 сантиметров.  

При этом директор регионального перинатального центра «Ана мен бала» рассказала, что в прошлом году в области стали меньше рожать. 

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