Крещенские купания-2025: жителям Мангистау напомнили о правилах безопасности на воде

Традиционно 19 января в Мангистауской области на набережной будут организованы Крещенские купания. Спасатели региона напомнили желающим принять участие в мероприятии о правилах безопасности на воде.
Так, специалисты ДЧС по Мангистауской области настоятельно рекомендуют не окунаться в местах, неконтролируемых представителями служб спасения.
Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову.
После окунания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
Идя к проруби, важно помнить, что дорожка может быть скользкой. Спасатели рекомендуют идти медленно и быть максимально внимательными.
Не рекомендуют сотрудники ДЧС заходить в воду после принятия спиртных напитков.
Напомним, ранее сообщалось, что традиционные Крещенские купания в этом году пройдут в 4А микрорайоне, напротив Скальной тропы.
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