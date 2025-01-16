Крещенские купания-2025: жителям Мангистау напомнили о правилах безопасности на воде

Традиционно 19 января в Мангистауской области на набережной будут организованы Крещенские купания. Спасатели региона напомнили желающим принять участие в мероприятии о правилах безопасности на воде.

Фото: стоп кадр из видео

Так, специалисты ДЧС по Мангистауской области настоятельно рекомендуют не окунаться в местах, неконтролируемых представителями служб спасения.

Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову.

После окунания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Идя к проруби, важно помнить, что дорожка может быть скользкой. Спасатели рекомендуют идти медленно и быть максимально внимательными.

Не рекомендуют сотрудники ДЧС заходить в воду после принятия спиртных напитков.

Напомним, ранее сообщалось, что традиционные Крещенские купания в этом году пройдут в 4А микрорайоне, напротив Скальной тропы.