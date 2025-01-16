«КазАвтоЖол» предупредил водителей Мангистау

Об ухудшении погодных условий на республиканских автодорогах регионов страны, в том числе Мангистауской области, предупредили водителей в АО «НК «КазАвтоЖол».

Фото с сайта ru.qaj.kz

Сегодня, 16 января, в Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай и Улытау местами ожидается снег.

В связи с этим. просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию по состоянию трасс можно узнать в круглосуточном Call-центре по номеру 1403.