Прокуратура Мангистау выявила необоснованное повышение тарифа на воду

Прокуратурой Мангистауской области выявлено несоблюдение требований законодательства при установлении тарифа на воду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, для сельских жителей цена на субсидируемую из местного бюджета воду была необоснованно увеличена с 70 до 120 тенге за кубометр.
В этой связи прокуратурой области внесен акт прокурорского надзора в виде протеста.
По результатам рассмотрения решение маслихата отменено и им же вынесено новое решение о снижении тарифа на воду со 120 до 70 тенге за кубометр, тем самым защищены права 73 тысяч абонентов сельских населенных пунктов.
Напомним, повышение тарифов с 1 февраля ожидает всех жителей Мангистауской области.
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