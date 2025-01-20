Как в средневековье: в поезде Мангистау-Актобе выявлено свыше 100 нарушений

Регулярные жалобы жителей региона на качество содержания и обслуживания в поезде Мангистау-Актобе стали причиной обращения редакции Lada.kz в министерство транспорта, курирующее железнодорожных перевозчиков в стране. Как выяснилось, в 2024 году ревизоры от ведомства обнаружили свыше 100 нарушений в данном составе, и отмечают, что факты систематических нарушений продолжаются.
По информации вице-министра транспорта Республики Казахстана Максата Калиакпарова, на сегодняшний день по Мангистауской области по социально значимому сообщению с 2019 года организован маршрут №109/110 направления Мангистау-Актобе с ежедневным курсированием трех составов (в составе предусмотрено 13 вагонов). Перевозчиком является частное ТОО «Otpan Logistic». Это единственный маршрут из региона, который обслуживает частная компания.
Корреспонденты Lada.kz задали вице-министру вопросы о том, каким образом ведется контроль за частными перевозчиками, и в чем, собственно, необходимость передавать данный вид услуг в конкурентную среду.
Какие стандарты предъявляются частным перевозчикам?
На сегодняшний день имеется Национальный стандарт РК в сфере обслуживания пассажиров в поездах и Правила перевозок пассажиров на железнодорожном транспорте, которые регламентирует перевозочный процесс.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан перевозчикам пассажиров железнодорожным транспортом предъявляются требования по обеспечению безопасности, непрерывного повышения качества обслуживания пассажиров и обновления парка железнодорожных пассажирских вагонов.
Для соблюдения установленных стандартов в отношении частных перевозчиков пассажиров железнодорожным транспортом применяются следующие меры контроля:
В случае несоблюдения установленных стандартов к частным перевозчикам могут быть применены следующие меры:
В чем необходимость создания частных компаний, учитывая, что качество обслуживания у КТЖ в разы выше?
Рыночные механизмы в железнодорожных перевозках были заложены в Программе реструктуризации железнодорожного транспорта Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной постановлением Правительства РК от 6 февраля 2004 года №145.
Основной целью создания частных перевозчиков является достижение оптимальной для государства и общества системы функционирования железнодорожного транспорта.
Основными задачами создания частного сектора являются:
Основным вопросом повышения качества перевозок пассажиров является наличие старых вагонов в составе поездов.
В свою очередь, в рамках проведенных тендеров по определению перевозчиков по социально значимым сообщениям в 2016 году частные перевозчики взяли на себя обязательства по покупке новых вагонов для удовлетворения потребностей населения и государства в перевозках.
В целях выполнения данных обязательств перевозчики ежегодно закупают новые вагоны на основе лизингового и кредитного финансирования в банках второго уровня.
Куда могут обращаться жители в случае возникновения вопросов и проблем с железнодорожным транспортом?
При министерстве в круглосуточном режиме функционирует Ситуационный центр (тел: +7 (7172) 98-35-30, +7 (7172) 98-36-15) по оперативному реагированию на обращения пассажиров.
В связи с этим, в целях повышения качества предоставляемых сервисных услуг, а также своевременного принятия мер реагирования созданы и внедрены мессенджеры чат WhatsApp и Instagram по QR коду.
На данные социальные мессенджеры поступают обращений различного характера, по которым в оперативном порядке принимаются необходимые меры реагирования и предоставляется обратная связь с пассажирами.
В отношении ТОО «Otpan Logistic» в 2024 году сотрудниками министерства проведена проверка пассажирского поезда Актобе-Мынгистау, по итогам которой выявлены свыше 100 нарушений.
Однако на сегодняшний день продолжаются факты систематического необеспечения перевозчиком соответствующего уровня сервиса в поезде, качества перевозок, а также обновления вагонов.
В связи с систематическим несоблюдением стандартов качества обслуживания, уровня перевозок и обязательств по обновлению вагонов министерством будут ужесточены контрольные меры в отношении данного перевозчика.
Напомним, состояние вагона поезда Мангистау-Актобе разочаровало пассажиров. На этот маршрут жители жалуются не в первый раз. Те, кто пользуется поездом регулярно, заявляют, что ситуация с данным составом только ухудшается. В компании-перевозчике прокомментировали ситуацию.
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