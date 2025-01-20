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20.01.2025, 09:31

Как в средневековье: в поезде Мангистау-Актобе выявлено свыше 100 нарушений

Общество 0 8 171 Наталья Вронская

Регулярные жалобы жителей региона на качество содержания и обслуживания в поезде Мангистау-Актобе стали причиной обращения редакции Lada.kz в министерство транспорта, курирующее железнодорожных перевозчиков в стране. Как выяснилось, в 2024 году ревизоры от ведомства обнаружили свыше 100 нарушений в данном составе, и отмечают, что факты систематических нарушений продолжаются.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По информации вице-министра транспорта Республики Казахстана Максата Калиакпарова, на сегодняшний день по Мангистауской области по социально значимому сообщению с 2019 года организован маршрут №109/110 направления Мангистау-Актобе с ежедневным курсированием трех составов (в составе предусмотрено 13 вагонов). Перевозчиком является частное ТОО «Otpan Logistic». Это единственный маршрут из региона, который обслуживает частная компания.

Корреспонденты Lada.kz задали вице-министру вопросы о том, каким образом ведется контроль за частными перевозчиками, и в чем, собственно, необходимость передавать данный вид услуг в конкурентную среду.

Какие стандарты предъявляются частным перевозчикам?

На сегодняшний день имеется Национальный стандарт РК в сфере обслуживания пассажиров в поездах и Правила перевозок пассажиров на железнодорожном транспорте, которые регламентирует перевозочный процесс.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан перевозчикам пассажиров железнодорожным транспортом предъявляются требования по обеспечению безопасности, непрерывного повышения качества обслуживания пассажиров и обновления парка железнодорожных пассажирских вагонов.

Для соблюдения установленных стандартов в отношении частных перевозчиков пассажиров железнодорожным транспортом применяются следующие меры контроля:

  • мониторинг безопасности: проводятся регулярные проверки технического состояния вагонов, а также соблюдения норм безопасности перевозок;
  • качество обслуживания: оценивается уровень сервиса, включая удобства для пассажиров, время отправления и прибытия, и соблюдение санитарно-гигиенических норм;
  • контроль тарифов: осуществляется регулирование тарифов на услуги пассажирских перевозок, особенно в рамках социально значимых маршрутов;
  • обновление подвижного состава: проверяется своевременность обновления и модернизации железнодорожных вагонов согласно обязательствам, взятым перевозчиками в рамках конкурсных процедур.

В случае несоблюдения установленных стандартов к частным перевозчикам могут быть применены следующие меры:

  • штрафные санкции согласно законодательству Республики Казахстан;
  • приостановление или аннулирование договоров с перевозчиками на долгосрочное субсидирование перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям.

В чем необходимость создания частных компаний, учитывая, что качество обслуживания у КТЖ в разы выше?

Рыночные механизмы в железнодорожных перевозках были заложены в Программе реструктуризации железнодорожного транспорта Республики Казахстан на 2004-2006  годы, утвержденной постановлением Правительства РК от 6 февраля 2004 года №145.

Основной целью создания частных перевозчиков является достижение оптимальной для государства и общества системы функционирования железнодорожного транспорта.

Основными задачами создания частного сектора являются:

  • отделение потенциально-конкурентной перевозочной деятельности железной дороги от естественно-монопольных услуг;
  • привлечение частных инвестиций в железнодорожный транспорт;
  • повышение эффективности железнодорожного транспорта.

Основным вопросом повышения качества перевозок пассажиров является наличие старых вагонов в составе поездов.

В свою очередь, в рамках проведенных тендеров по определению перевозчиков по социально значимым сообщениям в 2016 году частные перевозчики взяли на себя обязательства по покупке новых вагонов для удовлетворения потребностей населения и государства в перевозках.

В целях выполнения данных обязательств перевозчики ежегодно закупают новые вагоны на основе лизингового и кредитного финансирования в банках второго уровня.

Куда могут обращаться жители в случае возникновения вопросов и проблем с железнодорожным транспортом?

При министерстве в круглосуточном режиме функционирует Ситуационный центр (тел: +7 (7172) 98-35-30, +7 (7172) 98-36-15) по оперативному реагированию на обращения пассажиров.

В связи с этим, в целях повышения качества предоставляемых сервисных услуг, а также своевременного принятия мер реагирования созданы и внедрены мессенджеры чат WhatsApp и Instagram по QR коду.

На данные социальные мессенджеры поступают обращений различного характера, по которым в оперативном порядке принимаются необходимые меры реагирования и предоставляется обратная связь с пассажирами.

В отношении ТОО «Otpan Logistic» в 2024 году сотрудниками министерства проведена проверка пассажирского поезда Актобе-Мынгистау, по итогам которой выявлены свыше 100 нарушений.

Однако на сегодняшний день продолжаются факты систематического необеспечения перевозчиком соответствующего уровня сервиса в поезде, качества перевозок, а также обновления вагонов.

В связи с систематическим несоблюдением стандартов качества обслуживания, уровня перевозок и обязательств по обновлению вагонов министерством будут ужесточены контрольные меры в отношении данного перевозчика. 

Напомним, состояние вагона поезда Мангистау-Актобе разочаровало пассажиров. На этот маршрут жители жалуются не в первый раз. Те, кто пользуется поездом регулярно, заявляют, что ситуация с данным составом только ухудшается. В компании-перевозчике прокомментировали ситуацию.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Око
Око
"будут ужесточены контрольные меры". Это всё? А требования по исправлению нарушений????
20.01.2025, 05:41
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