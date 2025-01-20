Автомобиль с гражданами Туркменистана застрял в грязи в Мангистау

Спасатели управления по чрезвычайным ситуациям Жанаозена оказали помощь гражданам Туркменистана, чей автомобиль застрял в грязи из-за сильного размытия почвы после дождя. Подробности рассказали в администрации города.

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Спасательную операцию сняли на видео. В грязи застряли два большегруза. Ситуация произошла 19 января, недалеко от контрольно-пропускного пункта Темир-Баба в Каракиянском районе.

Получив сообщение, управление по чрезвычайным ситуациям Жанаозена мобилизовало силы. Они помогли вытащить технику на безопасный участок дороги, - рассказали в акимате.

Гражданам Туркменистана медицинская помощь не потребовалась.

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