Мангистау стал лидером по росту преступности в РК за 2024 год

Уровень преступности в Мангистауской области в прошлом году вырос более чем на 12 процентов. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.

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Рост уровня преступности в 2024 году отмечается в Мангистауской области на 12,2% – с 3097 до 3474 случаев. Далее в Атырауской - на 8,5% (с 4283 до 4647), Павлодарской - на 5,6% (с 5039 до 5322), Кызылординской - на 4,6% (с 2871 до 3003), Улытауской на 2,8% (с 1278 до 1314), Алматинской на 1,6% (с 10223 до 10385) и Акмолинской на 0,7% (с 5084 до 5120) областях.

Больше всего преступлений совершено в Алматы – 24 965 (18,8%) и Астане – 17 339 (13,1%), Алматинской – 10 385 (7,8%) и Карагандинской – 7 562 (5,7%) областях.

Из общего числа уголовных правонарушений 34% составляют мошенничества (45 156), 23% – кражи (30 593), 6,3% – наркопреступления (8 363), 1,2% – грабежи (1 551), 1,2% – хулиганства (1 615), 0,8% – скотокрадство (1 051), 0,4% – убийства (566), 0,3% – изнасилования (421), другие правонарушения 32,7% (43 462).

Снижение наблюдается по преступлениям небольшой тяжести на – 7,6% (с 21826 до 20178), средней тяжести на – 16,8% (с 58874 до 48992) и тяжким на – 2,2% (с 37548 до 36736).

Наряду с этим отмечается значительное снижение краж на 28,3% (с 42639 до 30 593), в том числе краж мобильных телефонов на 30,9% (с 10 530 до 7 273), квартирных краж на 33,5% (с 3 566 до 2 373), краж автотранспорта на 42,2% (с 258 до 149).

Также снизилось количество скотокрадств – на 30,9% (с 1520 до 1051).

В целом, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, в стране наблюдается положительная динамика снижения общей преступности на 5,3% (со 140 272 до 132 778).