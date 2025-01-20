Предупреждение водителям: несколько дорог в Мангистау будут закрыты в связи с ремонтом

Временные ограничения движения коснутся железнодорожного переезда в направлении поселка Умирзак и базы ОРСа. Ремонтные работы будет проводить АО «Каскор Транссервис».

Фото с сайта progorodsamara.ru

Так, с 21 по 22 января текущего года на железнодорожном переезде №14 в направлении поселок Умирзак - морпорт Актау будет проводиться смена рельсошпальной решетки железнодорожных путей. Во избежание затора водителей попросили проявить бдительность.

Такие же работы будут произведены 23 января внутри территории базы ОРСа с 09:00 до 18:00 часов.