Сколько случаев кори зарегистрировали в Мангистау с начала 2025 года

Сколько случаев кори зарегистрировано в регионе с начала 2025 года, рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.
В Мангистауcкой области за период с 1 по 20 января 2025 года с лабораторным подтверждением зарегистрировано 16 случаев кори
Из них зарегистрировано:
Санэпидемилоги напоминают, что единственным эффективным способом защиты от кори является вакцинация.
Для профилактики заболевания в соответствии с Национальным календарем прививок Республики Казахстан предусмотрена вакцинация детей вакциной ККП (корь эпидемический паротит, краснуха) в возрасте одного года и ревакцинация в возрасте шести лет, то есть повторная вакцинация, - говорится в сообщении.
Напомним, с 1 января по 31 декабря 2024 года зарегистрировано 1898 случаев заболеваемости корью. Более 1 тысячи фактов пришлось на детей в возрасте от одного года до 14 лет.
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