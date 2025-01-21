Сколько случаев кори зарегистрировали в Мангистау с начала 2025 года

Сколько случаев кори зарегистрировано в регионе с начала 2025 года, рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта fbuz11.ru

В Мангистауcкой области за период с 1 по 20 января 2025 года с лабораторным подтверждением зарегистрировано 16 случаев кори

Из них зарегистрировано:

4 случая среди детей в возрасте до 1 года;

11 случаев в возрасте от 1 до 14 лет;

1 случай в возрасте от 15 до 18 лет.

Санэпидемилоги напоминают, что единственным эффективным способом защиты от кори является вакцинация.

Для профилактики заболевания в соответствии с Национальным календарем прививок Республики Казахстан предусмотрена вакцинация детей вакциной ККП (корь эпидемический паротит, краснуха) в возрасте одного года и ревакцинация в возрасте шести лет, то есть повторная вакцинация, - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января по 31 декабря 2024 года зарегистрировано 1898 случаев заболеваемости корью. Более 1 тысячи фактов пришлось на детей в возрасте от одного года до 14 лет.